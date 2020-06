Nuove indiscrezioni sul rapporto d’amicizia tra Andrea Damante e Ignazio Moser: tutta colpa di Giulia De Lellis. Ecco il motivo della rottura

Andrea Damante e Ignazio Moser sono diventati nel corso degli anni davvero buoni amici. Secondo quanto rivelato dal settimanale Chi tra i due ci sarebbe più di qualche problema. L’ex tronista di Uomini e Donne è nuovamente insieme alla storica fidanzata, Giulia De Lellis, scelta proprio durante il programma di Maria De Filippi. Chi ha rivelato: “Da migliori amici, da ‘colleghi di palestra’, dalle condivisioni social e dalle vacanze a perfetti sconosciuti… Così finisce un’amicizia”. Ed è proprio colpa della ragazza visto che lei e Cecilia, la fidanzata di Ignazio, non si sono mai prese del tutto, soprattutto dopo che la De Lellis si era fidanzata con Andrea Iannone, ex a sua volte della sorella Belen.

Lite Andrea Damante Ignazio Moser, colpa di Giulia De Lellis

E così dopo che Damante e De Lellis si sono ritrovati, anche il legame d’amicizia tra Moser e l’ex tronista è andato via via scemando. Dopo una forte amicizia consolidata al termine del Grande Fratello Vip, tutto è cambiato dopo che la De Lellis si è lasciata per stare con Iannone con continue frecciatine tra lei e Cecilia. Inoltre, Pupo ha rilasciato alcune dichiarazioni a favore della ragazza, che potrebbe sostituire Wanda Nara come opinionista del Grande Fratello Vip: “La De Lellis è brillante e spigliata, ho visto che fa grandi cose sui social”.