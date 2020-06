La cucina del cuore: chi è Danielle Panabaker, protagonista femminile

Chi è Danielle Panabaker, protagonista femminile della commedia romantica La cucina del cuore: tutti i ruoli, dall’horror alla serie tv.

Classe 1987, Danielle Panabaker è un’attrice americana. Ha iniziato a recitare da adolescente ed è diventata famosa per i suoi ruoli in alcuni film Disney. Successivamente, ha ottenuto le prime parti importanti in alcune serie televisive.

Ha vinto tre Young Artist Awards, dei quali uno per il suo ruolo di attrice non protagonista nella serie tv The Guardian. Nel 2005, ha ottenuto un certo riconoscimento da parte del pubblico per la pellicola I tuoi, i miei e i nostri, in cui interpreta una cantante in erba.

Cosa sapere sull’attrice Danielle Panabaker

Sposata dal 2017 con l’avvocato Hayes Robbins, la coppia ha un figlio nato nel 2020. Danielle Panabaker ha ricevuto una grande attenzione come membro del cast nella serie drammatica della CBS Shark – Giustizia a tutti i costi (2006-2008), che ha interpretato per 22 episodi, ed è anche nota per il proprio ruolo nel thriller psicologico Mr. Brooks (2007) e in diversi film horror.

In particolare, è protagonista, insieme tra le altre ad Amber Heard, di The Ward – Il reparto, pellicola di John Carpenter, un maestro del genere. Voce di un episodio del cartone animato I Griffin, ha avuto diversi ruoli ricorrenti come quelli in Bones e Terapia d’urto. Soprattutto interpreta Caitlin Snow nella serie tv The Arrow e quindi nello spin off The Flash, del quale ha diretto un episodio della quinta stagione. Infine, è stata protagonista della commedia romantica La cucina del cuore, regia di Ron Oliver.