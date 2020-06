Inter Sassuolo Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Inter e Sassuolo è valido per la giornata 27 della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca oggi mercoledì 24 giugno 2020, alle ore 19.30, il match della 27esima giornata di Serie A TIM tra Inter e Sassuolo, due squadre che hanno obiettivi diversi, da una parte la voglia nerazzurra di non perdere il passo dalle prime due, dall’altra una squadra che punta a una salvezza tranquilla.

La partita sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn. A tre giorni dal recupero con la Sampdoria, vinto per due a uno con qualche apprensione nel secondo tempo dopo aver dominato il primo, l’Inter torna in campo, in un match che è costretta a vincere.

Inter Sassuolo: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Il match che si gioca alle 19.30 del 24 giugno 2020 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano è su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky. DAZN trasmette anche tre partite settimanali della serie A oltre alla serie BKT e al grande calcio internazionale.

La partita è visibile anche in televisione: basta collegarsi infatti al canale 209 di Sky, se avete attivato il servizio congiunto Sky-DAZN. Il Sassuolo, tra le provinciali, è un po’ la bestia nera dell’Inter: 13 sono i precedenti, con un solo pareggio tra le due squadre, mentre i nerazzurri ne hanno vinte cinque contro sette degli avversari.

Inter Sassuolo, le due squadre in campo: le formazioni

Dunque i nerazzurri scendono in campo nel pomeriggio di oggi anche per rovesciare un conteggio finora sfavorevole. Queste le probabili formazioni:

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Borja Valero, Barella, Young; Eriksen; R. Lukaku, Lautaro Martinez. ALL.: Conte.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, G.Ferrari, Chiriches, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; D. Berardi, J. Traore, Boga; Caputo. ALL.: De Zerbi.