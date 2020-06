Immagini Inter Sassuolo Highlights, cosa è accaduto nel match della 27/a giornata di campionato a San Siro. Non sono mancati i gol tra nerazzurri ed emiliani.

Serie A Inter Sassuolo Highlights. Termina la partita di San Siro che ha visto i nerazzurri ospitare la compagine emiliana, in maglia biancoverde per l’occasione. La gara finisce con un pirotecnico 3-3.

LEGGI ANCHE –> Verona Napoli Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Pronti via ed il Sassuolo va subito in gol con Francesco Caputo. Djuricic serve deliziosamente l’ex punta dell’Empoli tagliando in due la retroguardia interista. Facile per Caputo insaccare. L’Inter reagisce al 12′ con Alexis Sanchez, il suo colpo di testa sfiora la porta. L’uomo che non ti aspetti è però Biraghi: il terzino sinistro della Nazionale tenta il jolly con un bel tiro a giro su calcio di punizione. Colpo di reni di Consigli. Proprio lui poi salva su Berardi pronto ad insaccare da due passi. Il talento del Sassuolo sfiora a sua volta il mortifero 2-0 in un’altra circostanza.

LEGGI ANCHE –> Lorenzo Insigne fa felice un tifoso: il gesto virale dell’attaccante – VIDEO

Servito da Boga, l’attaccante di Cariati conclude ma manca non di molto il palo più lontano con un bel tiro a giro. Cambia tutto negli ultimi 5′ del primo tempo. Boga stende Skriniar nella sua area ed è rigore. Dal dischetto Lukaku non sbaglia. Ed al 45′ Biraghi, proprio lui, scambia con Sanchez e giunge al tiro con un bolide imprendibile per Consigli. La prima frazione di gioco si chiude così.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Inter Sassuolo Highlights: tanti gol e tanti errori

Nella ripresa i padroni di casa salgono in cattedra e creano due occasioni con Gagliardini. Il mediano nerazzurro fallisce incredibilmente il 3-1 da pochi passi, senza portiere e con la porta spalancata. Il suo tap-in finisce con il pallone che si schianta sulla traversa. Da non credere! L’Inter mantiene il possesso palla ma il Sassuolo non è domo, memore della buona prima parte di partita disputata, ad eccezione degli ultimi 5′ del primo tempo. Gli uomini di De Zerbi invocano un calcio di rigore che sembra evidente, al 77′, per un tocco di mani di Young. Il penalty arriva comunque all’80’ sempre ‘per colpa’ di Young, che stende Muldur. Berardi con il mancino da 2-2.

Quante emozioni in questi minuti finali: all’83’ segna Lukaku ma la rete viene annullata. All’85’ spunto vincente di Borja Valero, su un brutto errore del Sassuolo. Cross di Candreva e lo spagnolo da pochi passi mette dentro. I padroni di casa sfiorano anche il possibile 4-2 di Lukaku, ma all’88’ altra doccia fredda per Conte e per l’Inter. Infatti il neoentrato Magnani fa 3-3, sempre segnando da qualche metro di distanza. Ed al 90′ Muldur sfiora il nuovo ribaltone con un tiro violento che non entra per poco. Per l’Inter è una grossa occasione buttata.

Inter Sassuolo 3-3 tabellino

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia (55′ De Vrij), Bastoni; Moses (76′ Candreva), Gagliardini, Borja Valero, Biraghi (76′ Young); Eriksen (61′ Agoume); Lukaku, Sanchez (61′ Lautaro).

A disposizione: Padelli, Godin, Young, Asamoah, Barella, Esposito, Pirola, D’Ambrosio.

All. Antonio Conte.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches (79′ Magnani), Ferrari, Rogerio (45′ Kyriakopoulos); Magnanelli (57′ Locatelli), Obiang; Berardi, Djuricic, Boga (67′ Haraslin); Caputo (57′ Defrel).

A disposizione: Pegolo, Russo, Peluso, Raspadori, Traore, Piccinini, Bourabia.

All. Roberto De Zerbi.

MARCATORI: 4′ Caputo, 41′ Lukaku rig, 45′ Biraghi, 81′ Berardi rig., 85′ Borja Valero, 88′ Magnani

AMMONITI: Rogerio (S), Skriniar (I), Bastoni (I)

ESPULSI: Skriniar (I)