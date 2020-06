Giorgio Manetti, la triste confessione: “Ha rischiato di morire”

Giorgio Manetti, l’affascinante ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, ha fatto una triste confessione, raccontando le sue disavventure di salute.

L’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, Giorgio Manetti, in una nuova intervista ha raccontato un suo periodo caratterizzato da disavventure, molto difficile da superare. La vicenda ha riguardato il suo cane Bruno, che per lui è come un figlio, ed è nella sua vita da ormai cinque anni, ha passato davvero un brutto momento.

“Quanta paura ho avuto per Bruno. Ha leccato un po’ di veleno per topi e l’ha salvato il dottore”, ha dichiarato Giorgio Manetti. Il veleno era stato lasciato incustodito in un deposito e il cane, un incrocio tra un terranova e un labrador, l’ha leccato incurante dei rischi: “Per fortuna ce ne siamo accorti subito e lo abbiamo portato dal veterinario che lo ha salvato”. Bruno per Manetti è parte della sua famiglia, arricchitasi da più di un anno con la compagna Caterina, ex fidanzata storica. Lei ha conquistato il cuore dell’uomo più corteggiato a Uomini e Donne e i due oggi sono molto felici insieme. Giorgio Manetti si occupa di organizzare eventi, ma sull’ipotesi di un suo matrimonio non si è mai sbilanciato.

La vacanza post lockdown per Giorgio Manetti e la fidanzata

Giorgio Manetti e la fidanzata Caterina sembrerebbero intenzionati ad andare nel Salento in vacanza dopo il lungo periodo di lockdown, ma sono in cerca di una struttura dog friendly per il loro Bruno. Nell’intervista rilasciata recentemente, Manetti ha anche dichiarato che: “Vorrei partecipare a Pechino Express”. L’ex compagno di Gemma Galgani ha inoltre girato un corto noir in lingua inglese con un suo amico, ma non ha voluto svelare altri dettagli sul progetto, che spera di poter presentare a breve.

