Gianluca Vacchi torna sui tacchi con gli abiti della compagna Sharon

Gianluca Vacchi torna a far parlare di sé sul web per un video in cui balla sui tacchi con gli abiti della collezione di Sharon.

In questi anni Gianluca Vacchi si è fatto notare sul web per dei siparietti ironici, spesso legati a video in cui balla in compagnia di bellissime ragazze. Un hobby, quello del milionario più cliccato del web, che ha fatto tanto discutere e che gli ha aizzato contro una frangia di hater da ogni parte. Tuttavia Gianluca non ha mai dato troppo peso alle critiche e agli insulti ed ha continuato a mettere in scena dei siparietti ironici.

In parte anche perché la sua attuale compagna Sharon, splendida modella venezuelana, ama il lato autoironico ed istrionico del fidanzato e spesso si unisce a lui per video irriverenti. Da poco i due hanno annunciato, con un video serio e commovente, la gravidanza. Un evento lieto che ha emozionato entrambi e tutti i loro fan.

Gianluca Vacchi ed il ritorno sui tacchi

Probabilmente alcuni hanno pensato che con la prossima paternità Gianluca avrebbe messo un freno ai suoi tradizionali video. Niente di più sbagliato, visto che dopo l’annuncio l’attività social dell’imprenditore è continuata senza sosta. L’ultimo video vede persino un ritorno inaspettato: il balletto sopra i tacchi. Gianluca indossa un corredo composto da jeans attillati e maglietta rossa con un logo che somiglia a quello della Pepsi ma dove si legge la scritta “Sexsi“. Al centro della scena e affiancato da Sharon – meravigliosa con il pancione in bella mostra – ed altre due belle ragazze, Gianluca da vita ad un coreografia che mostra la sua abilità nel muoversi sui tacchi. Il video probabilmente ha uno scopo promozionale, visto che la mise indossata fa parte dell’ultima collezione ideata da Sharon.