Giancarlo Magalli, rivelazioni delle ex conduttrici de I Fatti Vostri

In casa Rai sono arrivate delle rivelazioni particolari da parte delle ex conduttrici de I Fatti Vostri, programma storicamente condotto da Giancarlo Magalli.

Tra non molto sarà ora dei palinsesti ufficiali della Rai per la prossima stagione televisiva e le indiscrezioni dicono che ci sarà una rivoluzione a I Fatti Vostri, che vorrebbe riconfermato solo Giancarlo Magalli. Sarebbe un gran peccato per i fans che si sono affezionati a Roberta Morise, i quali vorrebbero ritrovarla nella trasmissione mattutina.

Leggi anche -> Incidente stradale per la figlia di Giancarlo Magalli, le condizioni di Michela

Su Nuovo Tv sono emerse delle dichiarazioni di donne che hanno lavorato con Giancarlo Magalli e ne hanno un bel ricordo. Matilde Brandi ha affermato che: “Lui non offende mai, ma ama punzecchiare. Non gli sfugge nulla e con lui non la vinci. E’ anche un amico delle donne“. Un’altra ex collega è Fiordaliso, che ha detto la sua sull’idea secondo cui il conduttore non sarebbe in grado di andare d’accordo con le donne: “Non bisogna prendersela con lui. E’ un battutista e non lo fa con cattiveria. Gli ho pure tirato dietro delle ciabatte in diretta, ma non si è mai offeso”. Anche Gegia ha voluto parlare dell’amico de I Fatti Vostri: “All’inizio non c’era simpatia, ma poi ci siam rivalutati a vicenda. Mi ha detto anche che ero grassa, ma ci ho sempre riso su”.

Leggi anche -> Adriana Volpe, altro attacco di Giancarlo Magalli: “Lo sapeva già…”

La grande ironia di Giancarlo Magalli secondo Stefania Orlando

Anche Stefania Orlando ha parlato con Nuovo Tv a proposito del conduttore Giancarlo Magalli e ha raccontato di quando lui le chiese se avesse trovato il suo fidanzato all’asilo a causa della loro differenza d’età. Inoltre ha commentato sul modo dell’ex collega di rivolgersi alle donne: “La battuta a Roberta Morise? Non è stata molto elegante e anche un po’ gratuita, ma non credo volesse offenderla”.

Leggi anche -> Giancarlo Magalli, che gaffe con Roberta Morise a ‘I Fatti Vostri’

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!