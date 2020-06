GF Vip, nuovi nomi: Siffredi e il figlio con Antonio Razzi – VIDEO

Rocco Siffredi e il figlio secondogenito Leonardo Tano, ma anche l’ex senatore Antonio Razzi: nuovi nomi illustri spuntano per il GF Vip.

Spuntano nuovi nomi tra le indiscrezioni sui big audizionati per la prossima edizione del Grande Fratello Vip. Al comando anche quest’anno ci sarà il direttore di ‘Chi’ Alfonso Signorini, apprezzatissimo conduttore dell’ultima edizione. Confermata anche la prima concorrente, Elisabetta Gregoraci.

Sono emersi col passare dei giorni nuovi nomi, tra cui quello della showgirl Cristina Buccino, che ha già partecipato all’Isola dei Famosi. Addirittura nel cast potrebbe esserci sua sorella Maria Teresa Buccino. Tra le conferme, quella di Flavia Vento.

Altri nomi possibili, almeno sulla carta, sembrano essere quelli di Michela Quattrociocche, Gabriel Garko, Massimiliano Morra. In queste ore si parla addirittura del pornodivo abruzzese Rocco Siffredi. Questi potrebbe entrare nella Casa in compagnia del figlio secondogenito Leonardo Tano. Altro nome clamoroso che circola in queste ore è poi quello dell’ex senatore ed ex concorrente di Ballando con le Stelle, Antonio Razzi.