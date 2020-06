Genitori tossicodipendenti vendono il figlio neonato per 6mila euro

Una coppia di genitori tossicodipendenti ha venduto il figlio neonato per poco più di 6mila euro. Incredibile e atroce il crimine commesso per arrivare alla droga. Ecco chi l’ha comprato.

Una coppia di genitori dipendenti dalla metanfetamina ha venduto il loro bambino neonato per 6800 sterline per sostenere la loro tossicodipendenza. La coppia viene dalla Cina e ha stretto un accordo con delle persone incontrate in una chatroom che stavano avendo dei problemi a concepire un figlio.

Leggi anche -> Bambino ucciso | i genitori lo fanno bere fino alla morte

I genitori si sono accontentati di neanche 7000 sterline per vendere loro figlio; sono stati trovati poco dopo dalla Polizia in un hotel, circondati da droghe e soldi. Il signor Wang e la signora Zhong sono accusati di traffico di minori, mentre il bambino adesso è stato affidato ai nonni. Secondo la Polizia la coppia proveniente dalla città cinese di Neijiang era già nel loro radar a causa della loro storia di abuso di droghe. Apparentemente i due tossicodipendenti stavano affrontando dei debiti a causa della loro dipendenza e la madre del piccolo ha continuato a utilizzare le droghe anche durante la gravidanza, poi è arrivata la decisione di vendere il bambino. Nella chat la signora Zhong ha scritto di non potersi permettere di crescere suo figlio e di star cercando una famiglia che se ne prendesse cura.

Leggi anche -> Bambino investito da trattore | il piccolo ha solo 6 anni

Bambino venduto dai genitori tossicodipendenti

Dopo poche ore dal parto, fortunatamente andato bene e senza sintomi di astinenza nel piccolo, ma signora Zhong ha ceduto il bambino alla coppia con cui si era accordata. Inconsapevole di essere sotto il controllo della Polizia, la coppia è stata fermata dalle autorità. Hanno immediatamente ammesso di aver acquistato le droghe e due nuovi telefoni con il profitto. La madre del bambino è stata condannata a scontare una pena di 6 anni, mentre il padre, il signor Wang, è stato condannato a 5 anni di reclusione.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!