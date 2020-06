Fiorello: casa in fiamme, paura per il noto showman – VIDEO

Casa in fiamme, paura per lo showman Rosario Fiorello, dopo un’incendio nella sua abitazione: ci sarebbe un operaio intossicato.

Nel pomeriggio di ieri, il presentatore radiofonico e televisivo Rosario Fiorello si è preso un bello spavento. Lo showman infatti sarebbe rimasto coinvolto nell’incendio della sua abitazione romana, mentre era in casa con alcuni familiari e degli operai.

L’incendio è scoppiato ieri pomeriggio, in zona Camilluccia a Roma. Sarebbe stato un corto circuito a provocare le fiamme in una camera da letto. A quanto pare, nell’abitazione erano in corso dei lavori e le fiamme hanno coinvolto gli operai al lavoro.

Il fuoco ha avvolto una tenda sul soppalco. Non ci sono stati particolari danni, in quanto le fiamme non si sarebbero propagate. Sono state spente dai vigili del fuoco, mentre sul posto è giunto il personale medico sanitario. Uno degli operai è rimasto leggermente intossicato ed è stato preso in cura dal personale del Suem 118.