Fiorello, casa in fiamme: arrivano ambulanza e vigili del fuoco

Paura per lo showman Rosario Fiorello, dopo un’incendio divampato nella sua casa: fiamme in una stanza, operaio intossicato e soccorso.

Un incendio è divampato nella casa dello showman Rosario Fiorello, ieri pomeriggio, in zona Camilluccia a Roma. Sarebbe stato un corto circuito a provocare l’incendio all’interno della camera da letto dell’abitazione.

Il noto presentatore televisivo e radiofonico, secondo quanto riporta ‘Agenzia Nova’, si trovava in casa al momento dell’incendio. Nell’abitazione che è andata in fiamme si stavano svolgendo dei lavori in corso.

Nell’attico, al quinto piano dell’appartamento, Rosario Fiorello era in compagnia di alcuni familiari. Da quanto si apprende, il fuoco ha avvolto una tenda sul soppalco. Non ci sono stati particolari danni, in quanto le fiamme sono rimaste concentrate in quell’ambiente.

In ogni caso, l’incendio ha generato una grossa quantità di fumo, provocando il malore di uno degli operai presenti nell’appartamento del mattatore televisivo e radiofonico. L’uomo, dopo che l’incendio è stato domato dai vigili del fuoco, è stato soccorso dal personale medico sanitario del Suem 118, giunto a bordo di un’ambulanza.