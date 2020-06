Fabio Volo, crisi d’amore? La compagna al parco con un altro

Ci sarebbe in corso una crisi d’amore tra lo scrittore Fabio Volo e la sua compagna Johanna Hauksdottir: lei fotografata al parco con un altro.

Sarebbero in crisi lo scrittore Fabio Volo e la sua compagna Johanna Hauksdottir: lo rivela il settimanale ‘Chi’. La rivista diretta da Alfonso Signorini avrebbe infatti fotografato la donna al parco con un altro uomo.

Lo scrittore e la donna si sono conosciuti, grazie a un’amica comune, a New York. Era il 201e e lui era andato nella palestra dove lei insegnava pilates. Era scoppiata quasi immediatamente la scintilla. La coppia ha due figli, Sebastian e Gabriel. I bimbi sono nati nel 2013 e nel 2015.

Davvero è crisi tra lo scrittore Fabio Volo e la sua compagna?

Ora Johanna Hauksdottir, che su Instagram si definisce “madre orgogliosa di due vichinghi, figlia della Terra e della Luna, guerriera del benessere e istruttrice di pilates”, viene sorpresa con un altro uomo. Si tratta di Raffaele Marone, un noto fotografo di moda. A quanto pare, le prime avvisaglie di una crisi di coppia si erano avute qualche tempo fa.

Era stata la donna a lanciare messaggi sibillini sui social, a quanto pare proprio all’indirizzo dello scrittore, attore e conduttore radiofonico. C’è però un dettaglio in questa strana vicenda che suona un po’ strano: ieri era il compleanno dello scrittore e Johanna Hauksdottir gli ha fatto regolarmente gli auguri sui social. Lui li ha ricondivisi con diverse faccine. Anomalo per una coppia descritta come in crisi.