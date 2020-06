Elisa Isoardi, la pesante gaffe in diretta: “Non sapeva fosse morto”

Elisa Isoardi ha commesso una gaffe pesante in diretta con l’ospite speciale de ‘La Prova del Cuoco’, la collega Lorena Bianchetti.

L’esperienza di Elisa Isoardi a ‘La Prova del Cuoco’ è cominciata nel peggiore dei modi. La conduttrice, infatti, si è dovuta scontrare con le aspettative altissime dei fan del programma. Il pubblico si era affezionato ad Antonella Clerici ed il cambio al timone non è stato mai del tutto digerito. A complicare la sua posizione c’è stata poi la decisione di modificare alcune parti del programma per renderlo maggiormente proprio. Una scelta sacrosanta ma che è stata duramente avversata dai fan.

La disapprovazione dei fan si è tradotta in un calo degli ascolti rispetto agli anni precedenti e alla Rai questo ha fatto storcere il naso. Tutt’oggi, infatti, il futuro dell’ex Miss alla guida del programma è una cosa incerta. Come se i pensieri per il prossimo futuro non bastassero, Elisa nella puntata di ieri si è resta protagonista di una gaffe che ha generato ilarità e ira sui social.

Elisa Isoardi, la pesante gaffe con Lorena Bianchetti

Sin da quando ha presentato l’ospite speciale, la conduttrice Lorena Bianchetti, la Isoardi non è partita con il piede giusto. La conduttrice, infatti, ha detto che venendo da una famiglia di pasticceri poteva insegnare a molti come si cucinano dolci, ma lei ha fatto professione di umiltà precisando: “In realtà, sono stata molto ‘comodona’ da questo punto di vista. Preferisco assaggiare piuttosto che cucinare. Inoltre era venuta per presentare una ricetta salata: le “Polpette di mamma Grazia”. Lorena spiega che sebbene il nome suggerisca che la ricetta sia della mamma, in realtà l’aveva ideata il padre, lui sì pasticcere e cuoco per i catering.

La spiegazione porta la Isoardi a commettere, per leggerezza o disattenzione, una pesante gaffe. Conclusa la frase, infatti, le chiede: “Come stanno i tuoi genitori?” e Lorena, colta di sorpresa dalla domanda, risponde: “Mio papà purtroppo non c’è più da cinque anni. Poco dopo il mio matrimonio è venuto a mancare, ma ci segue da lassù”. Visibilmente imbarazzata, la padrona di casa si è giustificata: “Non ho seguito quella fase della tua vita”.