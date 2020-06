Elena Santarelli, la rivelazione: “Non andrà tutto bene”

Novità importanti per quanto riguarda la vita privata di Elena Santarelli, opinionista di Italia Sì, che si è confessata ai microfoni del settimanale Chi

Ancora protagonista la showgirl Elena Santarelli, in onda ogni mattina su Rai1 con Italia Sì. Ai microfoni del settimanale Chi la conduttrice ha svelato gli ultimi mesi davvero caotici e tragici con la perdita dei propri cari: “Quando guardiamo fuori dalla finestra e leggiamo la frase per strada, mentre incrociamo uno striscione con le parole: ‘Andrà tutto bene’ non è così. Per molti lì fuori nulla andrà bene”. Poi ha aggiunto: “Il dolore prima o dopo il Covid che sia fisico, mentale o economico resterà sempre un dolore”.

Elena Santarelli, al di là del Coronavirus

La moglie di Bernardo Corradi, inoltre, ha parlato anche del momento più difficile della sua vita con la malattia del figlio Giacomo: “La felicità l’ho compresa nel 2017 quando ho conosciuto il dolore a causa della malattia che ha colpito mio figlio Giacomo. Il dopo è stato e sarà sempre diverso”. Ora la felicità è davvero nelle piccole cose: “Non mi è servito il Covid per cambiare la vita o rafforzare il concetto di felicità”, le sue ultime dichiarazioni.