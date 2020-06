Coronavirus Italia, dati 24 giugno: balzo in avanti di contagi e morti

I dati del contagio da Coronavirus in Italia di oggi, 24 giugno: preoccupante balzo in avanti di contagi e morti in 3 Regioni.

Sceso sotto quota 20mila positivi il numero di attualmente contagiati da Coronavirus in Italia. Nonostante alcuni piccoli focolai, a Porto Recanati, Mondragone e Palmi, in particolare, continua a indietreggiare il contagio nel nostro Paese. L’allerta resta però elevata.

Intorno a quota cento le terapie intensive: anche in questo caso, il dato resta importante, dopo la paura di qualche giorno fa, ma l’attenzione deve rimanere alta. Passano da 62 a 88 i casi in Lombardia, con sette morti, lo stesso numero di vittime del Piemonte, che registra un netto aumento a 22 casi, dai sei di ieri.

Dati regionali Coronavirus, il punto del 24 giugno

In Lombardia, crollano i ricoveri che sono oltre 200 in meno. Stabili i dati della Campania, che anche oggi supera i dieci casi, lievemente in calo quelli del Lazio. Appena tre anche oggi i casi in Veneto, dove i numeri di queste ultime settimane fanno ben sperare. Balzo in avanti dei contagi anche in Emilia Romagna: sono 44 con nove decessi.

Il computo dei decessi segna zero in Veneto, Campania, Calabria, Sardegna, Marche, Friuli Venezia Giulia, Basilicata, Molise, Valle d’Aosta. Per quanto concerne invece le Regioni che registrano zero casi, ci sono Puglia, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Basilicata. I dati di oggi sono ancora incompleti e arrivano con grande ritardo.