Cigno morto | vandali distruggono uova | stroncato dal dolore FOTO

Il crepacuore causa il decesso di un cigno morto per il troppo dolore. Colpa di alcuni giovanissimi vandali che prendono a sassate la sua covata.

Il dolore per avere visto le sue uova distrutte da dei vandali ha sconvolto un povero cigno morto di crepacuore. Ma ad un maestoso quanto sfortunato volatile è successo anche dell’altro prima di vedere il proprio cuore cedere per il dolore.

Infatti, della sua covata composta da 6 uova, altre due sono state divorate da dei cani randagi. E dopo tutto questo, il suo compagno ha lasciato da sola mamma cigno per il peso del troppo stress subito dalla cosa. Così lei ha ceduto, morendo in preda ad un male emotivo che poi si è trasformato anche in fisico. Tutto era troppo forte da sopportare. L’esemplare di femmina di cigno morto abitava le acque del canale di Manchester, a Kearsly, in Gran Bretagna. Nella Terra d’Albione è in particolare la zona ovest a presentare i cigni come tra i suoi animali più caratteristici. A riportare quanto di terribile accaduto sono i volontari di una associazione animalista locale.

Cigno morto, la distruzione delle sue uova ha fermato il suo cuore

Questi avevano raccolto la segnalazione di alcune persone che stavano passeggiando lungo il canale. Purtroppo però la loro tranquillità è stata sconvolta da un terribile atto di vandalismo messo in atto da dei ragazzini. Questi hanno lanciato dei mattoni e delle pietre contro il nido del cigno ricolmo di uova. Ma hanno commesso un reato, in base al Wildlife and Countryside Act del 1981 che tutela questi animali e le loro uova. Poi gli attivisti hanno osservato il volatile dopo quanto accaduto e hanno riscontrato infine il terribile, tristissimo epilogo. Gli animalisti hanno anche diffuso le immagini dello sfortunato animale sul web.

