Cattura uno squalo a mani nude e si mette in posa per la foto – VIDEO

Cattura uno squalo a mani nude e si mette in posa per...

Ha catturato a mani nude uno squalo di 2,5 metri, l’ha trascinato per la coda, l’ha tenuto sottobraccio e, infine, gli ha aperto il muso.

Ha dell’incredibile quanto successo a Cape Henlopen State Park Beach, negli Stati Uniti: un ragazzo è entrato in acqua e a mani nude ha spalancato la bocca di uno squalo di 2,5 metri finito all’amo. Nello Stato del Delawere la pesca degli squali è proibita e questi, se catturati, vanno immediatamente rilasciati. Tant’è…

Una photo opportunity estrema con lo squalo

Il video della “cattura” è subito diventato virale sui social, ma per un altro motivo: in molti, ignorando l’uomo con la canna da pesca che si intravede nel filmato, hanno pensato che il ragazzo in acqua avesse bloccato lo squalo e avesse aperto la sua bocca per farsi fare una foto di sicuro effetto.

Le immagini hanno anche scatenato forti polemiche, soprattutto da parte degli animalisti, scagliatisi contro il giovane e contro gli altri bagnanti che hanno assistito alla scena, filmandola. La vicenda ha avuto comunque un lieto fine: dopo il “siparietto”, il giovane ha liberato l’animale in mare.

