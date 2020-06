Bimbo di 3 anni si ustiona mentre gioca con i fratelli: è gravissimo

Un bimbo di 3 anni è stato ricoverato in condizioni gravissime al Gemelli: ha riportato ustioni di terzo grado giocando con i fratelli vicino ad un fuoco.

Tragedia ieri sera in un appartamento a Lanciano (Chieti): un bambino di soli tre anni è rimasto gravemente ustionato mentre giocava con la sorella maggiore. A riportare l’incidente domestico è stato ‘Il Messaggero‘. Secondo quanto riferito dal quotidiano il piccolo stava giocando con in mano un liquido infiammabile vicino ai fornelli della cucina quando, per cause ancora ignote, una vampata lo ha investito incendiandone i vestiti.

Le fiamme si sono propagate rapidamente sul corpo del piccolo e le sue urla di dolore hanno messo in allerta la mamma che ha immediatamente provato a spegnerle. Il trambusto ha allertato anche i vicini di casa che sono intervenuti per dare manforte al bambino ed estinguere definitivamente le fiamme. A quel punto qualcuno ha avvertito i soccorsi ed il bimbo è stato portato al centro ustionati dell’ospedale Gemelli con l’elisoccorso.

Bimbo di 3 anni ustionato: le sue condizioni sono gravi

Il piccolo si trova tutt’ora ricoverato in ospedale e presenta ustioni su tutto il corpo. Le bruciature vanno da semplici ustioni di primo grado a quelle di terzo grado. La prognosi rimane riservata ma le condizioni di salute del bambino sembrano essere gravi. Nell’incidente è rimasta ferita anche la sorella del bimbo, ma le sue ustioni sono superficiali e non è in pericolo di vita. La ragazza, 14 anni, è stata ricoverata all’ospedale di Pescara.