Caso Bibbiano rinvio a giudizio per 24 persone. L’inchiesta ‘Angeli e Demoni’ che portò alla luce le mostruosità dei falsi affidi si chiude con queste richieste.

Ad un anno di distanza dalla scoperta dei tremendi fatti di Bibbiano rinvio a giudizio per 24 persone. È questo quanto avvenuto nelle scorse ore, con l’inchiesta ‘Angeli e Demoni’ chiusa. In tutto questo tempo le forze del’ordine hanno raccolto la testimonianza di 155 individui e risultano anche 48 parti offese.

Il Tribunale di Reggio Emilia accoglierà l’udienza preliminare messa in calendario per il 30 ottobre 2020. Nel novero dei tanti testimoni convocati per allora figura anche Pablo Trincia, giornalista e scrittore, assieme ad altri soggetti di rilievo. Molto interessate dal dibattimento in aula saranno tante delle famiglie colpite dalle orrende vicende di Bibbiano. Che, come ormai è risaputo, vedevano amministratori e politici locali e professionisti del sociale oltre che specialisti nella cura dei bambini (soprattutto psicologi) prendere parte ad un giro di affidi pilotati allo scopo di ottenere i relativi, lauti finanziamenti.

Bibbiano rinvio a giudizio, ci sono molti politici locale e professionisti tra gli accusati

Affidi che però non avevano motivo di esistere e che molte volte venivano giustificati con la creazione ad arte di tremende accuse da parte delle famiglie di origine verso i piccoli. Ad esempio non sono mancati casi in cui ai bimbi veniva fatto credere che un loro parente stretto – molto spesso uno dei genitori – perpetrasse degli abusi nei loro confronti. Tra le parti lese figurano anche la Regione Emilia-Romagna ed il Ministero della Giustizia. Degli eventi di Bibbiano si è molto parlato nei mesi scorsi, e non sono mancate anche delle speculazioni politiche. Ma quello che conta veramente ora è preservare il bene dei piccoli coinvolti. Molti di loro sono stati riaffidati alle loro famiglie, ma il procedimento di reintegro è lento e delicato, a causa delle paure che le piccole vittime hanno dovuto vivere.

