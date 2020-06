È un momento difficile per la food blogger più seguita d’Italia. Scopriamo insieme che cosa è successo nell’ultimo periodo a Benedetta Rossi.

È da un po’ che il celebre viso della food blogger più famosa della penisola non risulta molto attiva sui suoi canali social. Tutti i follower si sono chiesti il motivo e recentemente è stata proprio lei a chiarirne le ragioni.

A quanto pare, Benedetta Rossi sembrerebbe essere nel pieno di un periodo difficile della propria vita. A prenderle la mano sono state due persone a lei care. Che cosa è successo? Scopriamo insieme il racconto e le dichiarazioni della donna.

Dopo una pausa dai social che ha fatto preoccupare gli attivissimi fan, Benedetta Rossi torna alla carica con delle confessioni. La donna sembrerebbe non aver attraversato momenti facili ultimamente. È il suo amico a quattro zampe il motivo principale del suo allontanamento da web.

I problemi di salute dell’animale hanno dato alla food blogger diverse preoccupazioni. “Scusatemi se vi ho un po’ trascurato negli ultimi giorni e non ho risposto ai vostri direct” scrive lei sui social. Ma la salute del suo piccolo amico non è l’unico motivo che ha tenuto lontano Benedetta dagli schermi. La donna è impegnata infatti nella pubblicazione del suo nuovo libro, soprattutto nella realizzazione delle foto che vi compariranno sopra.

Benedetta Rossi e le sue amiche: “Amici veri, di quelli che non ti fanno domande”

Nel bel mezzo del suo burrascoso periodo, la food blogger Benedetta Rossi ha trovato sollievo nelle mani amiche di due persone a lei molto care.

Tra gli impegni e lo stress dovuti alla pubblicazione del suo nuovo libro e alla malattia del suo amico a quattro zampe, sono state Ilaria e Chiara ad aiutare Benedetta. La donna non manca infatti a ringraziarle pubblicamente su Instagram. “Anche questa volta nel momento per me più difficile sono arrivate a salvarmi Ilaria e Chiara… Amici veri, di quelli che non ti fanno domande, ma che quando serve ti rispondono semplicemente “Arrivo”! ”