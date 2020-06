Belen, post misterioso cancellato subito: “Il mio amore sei tu”

Belen Rodriguez ha pubblicato, poi cancellato, e infine ripubblicato su Instagram un video con una toccante confessione d’amore.

“Sono proprio davanti a lui…”. Così esordisce Belen Rodriguez in un video pubblicato, poi cancellato, e infine ripubblicato su Instagram. “A mio figlio – continua la showgirl argentina – e ogni sua smorfia mi rapisce, ogni volta che i suoi occhi sorridono il mio mondo intero sorride”. E non finisce qui…

La confessione e il ripensamento di Belen

Quella di Belen è una vera e propria, ancorché misteriosa, dichiarazione d’amore. “Ha il viso tondo come la luna – scandisce la Nostra riferendosi al piccolo Santiago -, le guance grandi come i pianeti, il suo esserci è il mio infinito universo. Potrei passare ore intere a fissarlo, anche perché ogni giorno cresce e mi regala un piccolo cambiamento. E non voglio perdermi nulla di lui, neanche un istante”.

“Non ci crederete – continua Belen – ma prima ancora che arrivasse lo conoscevo già, ed era proprio come lo immaginavo. Prima ancora di arrivare in questo mondo, era già Santiago. Ho sempre desiderato diventare mamma, e mi sono sempre sentita in ritardo perché mia mamma mi ha avuta a vent’anni. E più passava il tempo, più mi sembrava di perdere tempo, perché il mio corpo e la mia mente erano pronti ad accogliere un figlio… Soprattutto perché ho un rapporto bellissimo con mia mamma”. Curiosi di sapere come va a finire? Cliccate sul video qui sotto…

Visualizza questo post su Instagram @chimagazineit Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 24 Giu 2020 alle ore 9:50 PDT

EDS