Belen pentita: “Quella volta con Luxuria ho sbagliato” – VIDEO

In un’intervista rilasciata al settimanale ‘Chi’, la showgirl argentina Belen Rodriguez si dice pentita: “Quella volta con Luxuria ho sbagliato”.

Fu una delle edizioni dell’Isola dei Famosi che ha fatto più discutere: stiamo parlando del 2008, quando in gara c’erano sia l’ex parlamentare di Rifondazione Comunista, Vladimir Luxuria, che la bella showgirl argentina, Belen Rodriguez.

In quella storica edizione, fu la prima a spuntarla sulla seconda, ma soprattutto di quell’edizione rimarrà nella memoria collettiva la lite tra le due contendenti, con toni duri usati dalla showgirl nei confronti dell’icona gay.

A distanza di anni, in un’intervista rilasciata al settimanale ‘Chi’, Belen Rodriguez si mostra pentita per quell’episodio: “L’altro giorno ho rivisto una mia discussione molto accesa con Luxuria all’Isola dei Famosi e mi sono imbarazzata rivedendo i gesti e i modi. Sono certa che oggi non farei la stessa cosa, ma farei valere gli stessi concetti in modo diverso”. Come si ricorderà, all’epoca dei fatti, la showgirl argentina – appena 24enne – venne tacciata di omofobia per alcune frasi pronunciate durante una lite e ritenute offensive.