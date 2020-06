Belen viene spesso immortalata in compagnia di un amico speciale da quando si è lasciata con Stefano, nuovo fidanzato? A quanto pare no.

Dopo tantissime settimane di chiacchiere, voci e indiscrezioni sui motivi che hanno portato Belen e Stefano a separarsi, finalmente è giunta la conferma della rottura. Intervistata da ‘Chi’, la super modella argentina ha ammesso che tra lei e Stefano la relazione è finita e si apre a nuovi possibili amori, poiché come dice lei: “Ho dato tanto amore, prima o poi ritornerà”. D’altronde non ha mai nascosto il desiderio di creare una famiglia e di avere un secondo figlio, meglio ancora se fosse una femminuccia.

Forse proprio perché questa volta Belen era convinta che si trattasse della volta giusta è rimasta scottata dalla decisione di Stefano di interrompere il rapporto. A differenza di altre occasioni, dunque, l’argentina avrà bisogno di tempo prima di lanciarsi in una nuova relazione. A quanto pare la separazione non ha lasciato indifferente nemmeno De Martino, visto che il conduttore di ‘Made in Sud‘ si è tolto dal mercato dicendo che per il momento con le donne ha chiuso.

Belen Rodriguez ha un nuovo fidanzato?

La domanda che molti si pongono è se la bella Belen ha già trovato un rimpiazzo. In queste settimane è stata vista spesso in compagnia di un amico molto speciale, ma tutti gli esperti del settore gossip adesso smentiscono la possibilità di un rapporto sentimentale. L’amico in questione è Mattia Ferrari, il quale pare avere un orientamento sessuale differente e dunque non dovrebbe essere interessato all’argentina in quel senso. Tra loro c’è un rapporto di grande amicizia e Belen se lo tiene stretto perché ha dimostrato di avere una grande empatia per il momento difficile che sta attraversando. La conferma che tra di loro non c’è nulla è giunta anche dal direttore di ‘Novella 2000’, Roberto Alessi che sulla coppia ha dichiarato: “Questo amore è impossibile”.