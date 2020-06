Attilio Pierini | morto in incidente il cestista della Virtus Civitanova |...

Il mondo del basket dice addio ad Attilio Pierini, giocatore in forza alla compagine della Virtus Civitanova. L’atleta perisce a seguito di un incidente.

È morto Attilio Pierini, giocatore di basket che era tesserato per la squadra della Virtus Civitanova. La sua scomparsa ha avuto luogo a seguito di un grave incidente stradale che si è verificato sulle strade dell’Abruzzo nel pomeriggio di mercoledì 23 giugno 2020. Il sinistro è avvenuto su di un tratto dell’Autostrada A24 Roma-Teramo, con uno schianto alle ore 17:00 nell’area della provincia teramana. Il luogo interessato sorge a circa un chilometro dal Traforo del Gran Sasso, tra l’altro interessato da una serie di lavori in corso. Mentre Attilio Pierini è morto, sua moglie di 33 anni è rimasta ferita in modo grave. Nell’incidente è deceduto anche il cane della coppia.