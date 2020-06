Atalanta Lazio Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Atalanta e Lazio è valido per la giornata 27 della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca oggi mercoledì 24 giugno 2020, alle ore 21.45, il match tra Atalanta e Lazio, match valido per la 27esima giornata della Serie A TIM, che dunque è ripresa dopo la lunga sosta legata al lockdown Coronavirus.

Sfida ad alta quota tra le due formazioni, con la squadra di casa che ha ripreso il campionato come lo aveva lasciato a marzo e gli ospiti attesi alla prova del nove, per capire se riusciranno davvero a tenere il passo della Juventus capolista.

Atalanta Lazio: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Il match che si gioca questa sera allo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo viene trasmesso in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Calcio 252, canali 473 e 483 del digitale terrestre. In caso non foste in casa, potete seguire la sfida attesissima di stasera anche su SkyGo e su NowTv in streaming per gli abbonati al servizio. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

Davvero equilibrato il computo dei precedenti tra queste due squadre in Serie A TIM: su 103 match totali gli orobici possono vantare 34 vittorie, 40 pareggi e 29 sconfitte. L’Atalanta è in lieve vantaggio anche nel numero complessivo delle reti realizzate. In casa, infine, l’Atalanta vanta 21 vittorie, 22 pareggi e 8 sconfitte.

Atalanta Lazio, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

Queste le formazioni di oggi allo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo:

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez; Malinovskyi, D. Zapata. ALL.: Gritti (Gasperini squalificato).

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, S. Radu; Lazzari, Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile. ALL.: S. Inzaghi.