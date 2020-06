Alex Zanardi continua a rimanere in terapia intensiva, il figlio non smette di stargli accanto e condivide sui social un altro messaggio di speranza.

Sono giorni complessi per la famiglia Zanardi. Alex è rimasto coinvolto in un brutto incidente mentre andava in hand bike nella provincia di Siena e ancora oggi le sue condizioni di salute rimangono gravi. Dopo le due operazioni subite tra venerdì e sabato, infatti, il campione azzurro è stato messo in coma farmacologico ed i medici valutano quotidianamente le sue condizioni per decidere quando interrompere la sedazione.

Nessuno al momento è in grado di sbilanciarsi: non è chiaro infatti se Zanardi si sveglierà dal coma e quali saranno le sue condizioni al momento del risveglio. Una volta risvegliato, infatti, bisognerà valutare i danni cerebrali causati dal trauma cranico subito. Nella peggiore delle ipotesi Alex potrebbe perdere le capacità motorie e anche quelle locutorie.

Alex Zanardi, nuovo messaggio del figlio: “Questa mano non la lascio”

Nel frattempo la famiglia si è stretta intorno ad Alex, nella speranza che i prossimi giorni possano dare ulteriori segnali di ripresa. Il figlio, che da 5 anni non utilizzava il profilo Instagram, in questi giorni ha sentito il bisogno di condividere il proprio messaggio di speranza sui social. Prima scrivendo un semplice augurio: “Forza, papa, ti aspetto, torna presto” e poche ore fa un bel messaggio di vicinanza: “Io questa mano non la lascio. Dai papà, anche oggi un piccolo passo avanti”.