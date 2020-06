Alaves Osasuna LaLiga Santander: streaming formazioni diretta

La partita tra Alaves e Osasuna è valida per la giornata 31 di LaLiga Santander: streaming in diretta e in tv, dove vederla, Dazn e formazioni.

Anche oggi programmazione intensa con il grande calcio: non solo Serie A TIM, ma anche prestigiose sfide valide per i campionati esteri. Tra questi, alle 19.30, c’è Alaves – Osasuna, valida per la giornata 31 di LaLiga Santander. In contemporanea si gioca la sfida tra Real Sociedad e Celta Vigo.

Leggi anche –> Real Sociedad Celta Vigo LaLiga Santander: streaming formazioni diretta

LaLiga Santander sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn. In campo Alaves e Osasuna, che cercano punti per un finale di stagione tranquillo: sono entrambe a metà classifica, con 35 punti a testa.

Leggi anche –> Final Eight Champions League | focolaio a Lisbona | Uefa preoccupata

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Alaves Osasuna: come vederla in streaming e in diretta tv

Il match che si gioca questo pomeriggio allo Estadio de Mendizorrotza di Vitoria-Gasteiz, tra Alaves e Osasuna, è solo su Dazn. Attiva ora DAZN e goditi anche lo spettacolo del grande calcio internazionale. Guarda tutta LaLiga Santander a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi.

Scopri lo sport live e on demand su DAZN. Clicca qui per attivare il tuo abbonamento

Dunque, la partita di oggi sembra avere più un valore statistico che altro: entrambe le squadre sembrano ormai fuori dai giochi per le zone alte della classifica e nel contempo possono godere di un ampio margine sulla zona retrocessione. Gli ospiti stanno leggermente meglio della squadra di casa, sconfitta per sei a zero nell’ultima uscita contro il Celta Vigo.

Alaves Osasuna in diretta: le formazioni di stasera

Queste dovrebbero essere le scelte fatte dai due allenatori per la partita di questa sera:

Alavés (4-4-2): Pacheco; Ximo, Laguardia, Ely, Duarte; Borja Sainz, Camarasa, Pina, Lucas Rioja; Joselu, Lucas Perez.

Osasuna (4-4-2): Sergio Herrera; Nacho Vidal, David Garcia, Aridane, Estupinan, Roberto Torres, Brasanac, Oier Sanjurjo, Rubén; Gallego, Adrian.