Al Bano, ammissione amara: “La felicità sembra irraggiungibile…”

In una recente intervista Al Bano si è lasciato andare ad una profonda e a tratti amara riflessione sulla felicità utilizzando parole che forse non avranno fatto molto piacere a Romina e a Loredana, le due donne della sua vita.

Per molti la felicità è una chimera, uno stato di assoluta serenità e appagamento che nella vita non si può assolutamente raggiungere. Tuttavia, probabilmente, tale impossibilità è legata ad una visione distorta del concetto stesso di felicità. Di questo è stato sempre convinto Al Bano, il cantante d’altronde è noto soprattutto per la canzone intitolata come lo stato umorale per molti utopico.

Leggi anche ->Al Bano dopo la rabbia perdona Romina, le parole dette in pubblico

In una recente intervista concessa a ‘Chi‘, il cantante ha ribadito il suo pensiero a riguardo dopo aver dichiarato di potersi dire felice in questo momento della sua vita. Come ormai noto, infatti, l’artista di Cellino San Marco ha trovato una nuova intesa con Loredana Lecciso dopo aver passato con lei ed i loro due figli la quarantena. Sicuramente chi lo ha intervistato sarebbe voluto entrare maggiormente nel dettaglio della relazione, ma Al Bano ha chiarito in più occasioni di voler lasciare la vita privata tale.

Leggi anche ->Loredana Lecciso senza parole, la dichiarazione d’amore del fratello di Al Bano

Al Bano ha trovato la felicità: “Sembra irraggiungibile, ma…”

Soffermandosi sulla sua attuale felicità, Al Bano spiega: “La felicità è qualcosa di grande che però si può trovare nelle piccole cose […] Sembra irraggiungibile ma spesso capita di possederla senza accorgercene”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il cantante precisa in un secondo momento che parte del merito di questo stato d’animo è la sua incrollabile fede in Dio, alla quale di tanto in tanto dà una mano qualche piccolo piacere: “Se sei umile, altruista e hai fede in Dio sei già felice e se non basta… un bicchiere di vino con un panino!”. Infine completa dicendo: “La felicità è fatta da piccoli dettagli di quel mosaico meraviglioso che è la vita”.