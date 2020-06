Voli low cost: le nuove offerte di Ryanair per luglio e agosto. Cosa bisogna sapere.

Con la ripresa stabile dei voli low cost in Europa in questa nuova fase dell’emergenza sanitaria, le compagnie lanciano nuove offerte per le vacanze estive. La voglia di partire è tanta, dopo mesi di isolamento, chiusi in casa durante belle giornate di primavera.

Tra le compagnie aeree che stanno scaldando i motori per tornare operative su vasta scala c’è Ryanair, che dopo aver annunciato la ripresa dei suoi voli, in Europa Italia, dal 1° di luglio, ha anticipato la riapertura di alcune tratte. In Italia i primi voli post quarantena della low cost irlandese sono ripartiti domenica 21 giugno da Palermo per le destinazioni di: Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Pisa, Bologna, Venezia e Marsiglia. Il 22 giugno sono ripresi i collegamenti tra Palermo e Verona, e quelli da Comiso a Milano Malpensa. Mentre il 23 giugno ripartono i voli da Palermo a Bergamo e Torino. Poi dal 1° luglio, come inizialmente annunciato, saranno riaperte nuove rotte, anche e soprattutto internazionali, e sarà aumentata gradualmente la loro frequenza.

In vista della ripresa dei voli per l’estate, Ryanair ha lanciato nuove offerte per i mesi di luglio e agosto. Ecco di cosa si tratta.

Voli low cost: offerte di Ryanair per l’estate 2020



La compagnia aerea low cost più popolare, Ryanair, torna a volare in Italia e in Europa, dopo la fase più critica dell’emergenza sanitaria per il nuovo coronavirus, e lo fa con tratte ripristinate gradualmente, prima quelle interne e poi quelle internazionali. Con il passare delle settimane, le rotte e le frequenze saranno aumentate, per andare incontro alle esigenze di tutto coloro che avranno bisogno di spostarsi sulle lunghe distanze, nazionali o europee. In particolare, l’offerta di voli low cost verrà implementata in vista delle vacanze, per permettere ai viaggiatori di tornare alle loro città di origine o di raggiungere le destinazioni di vacanza, in Italia, in Europa e negli altri Paesi del Mediterraneo. A questo scopo, Ryanair ha lanciato nuove interessanti promozioni, con sconti su suoi voli per viaggiare a luglio e agosto.

Le nuove offerte su voli low cost di Ryanair sono valide per viaggiare dal 1° luglio al 31 agosto 2020. Non si applicheranno penali per il cambio di volo, ma questa offerta è valida solo per le prenotazioni effettuate dopo il 10 giugno per viaggi di luglio e agosto. La differenza tariffaria sarà comunque applicata. Ryanair ricorda che si applicano termini e condizioni e che tutte le tariffe sono soggette a disponibilità.

Le tariffe indicate si riferiscono a viaggi di sola andata. Ricordiamo, poi, che al costo dei biglietti in offerta va aggiunto quello del viaggio di ritorno e quello per il bagaglio a mano, che è a pagamento da novembre 2018.

Le offerte per luglio e agosto in dettaglio

Rynair offre voli scontati per l’estate, per viaggiare a luglio e agosto in Italia, in Europa e verso le altre mete di vacanza nel Mediterraneo e ai confini con l’Europa. Le offerte sono indicate con un prezzo base dai 39,99 euro ma come sempre si trovano tariffe anche più basse. Qui di seguito vi segnaliamo quelle più interessanti, da prenotare subito.

In Italia, la maggior parte dei voli low cost di Ryanair parte dall’aeroporto di Milano Bergamo Orio al Serio, il principale hub della compagnia nel nostro Paese. Le offerte sui voli per luglio e agosto: un volo diretto a Palma di Maiorca da 9,99 euro. Voli da 12,99 euro per: Alicante, Cefalonia, Corfù, Heraklion Creta, Malaga e Zacinto. Altri voli da 14,99 euro per: Rodi, Santorini e Zara. Quindi un volo da 18,99 euro per Ibiza. Poi quelli da 19,99 euro diretti a: Knock-Irlanda ovest, Lanzarote e Malta. Un volo da 21,99 euro diretto a Tel Aviv.

Dall’aeroporto di Milano Malpensa partono due voli da 12,99 euro per Alicante e Palma di Maiorca. Due voli da 14,99 euro per Heraklion Creta e Malaga. Un volo da 21,84 euro per Almeria.

Da Roma Ciampino sono in offerta un volo da 19,97 euro per Palma di Maiorca, uno da 24,24 euro per Corfù e uno da 28,99 euro per Pafos (Cipro).

Dall’aeroporto di Roma Fiumicino parte un volo scontato da 12,99 euro diretto a Malta, un volo da 19,97 euro per Alicante, uno a 20,67 euro per Malaga, uno a 21,99 euro per Ibiza, uno a 27,12 euro per Kos e uno a 28,99 euro per Rodi. C’è poi un volo da 36,24 euro per Tel Aviv.

