Verona Napoli Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Verona e Napoli è valido per la giornata 27 della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca martedì 23 giugno 2020, alle ore 19.30, il match della 27esima giornata di Serie A TIM tra Verona e Napoli, due squadre che inseguono l’Europa, la squadra di casa con la qualificazione alla prossima Europa League, gli ospiti puntano alla Champions.

Il Napoli, dopo aver battuto la Juventus ai rigori, facendo perdere ai bianconeri la seconda finale stagionale consecutiva, torna in campo contro il Verona. Una sfida che ha una rivalità che affonda le sue radici anche in episodi incresciosi, come i cori dei tifosi scaligeri contro il capoluogo partenopeo. La partita sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn.

Verona Napoli: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Il match che si gioca alle 19.30 del 23 giugno 2020 allo stadio Bentegodi di Verona è su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky. La partita è visibile anche in televisione: basta collegarsi invece al canale 209 di Sky, se avete attivato il servizio congiunto Sky-DAZN.

La partita è visibile anche in televisione: basta collegarsi invece al canale 209 di Sky, se avete attivato il servizio congiunto Sky-DAZN. 26 sono i precedenti al Bentegodi, 10 vinti dal Verona e 9 dal Napoli, che però ha conquistato l’ultima vittoria in ordine di tempo, con l’1-3 del 19 agosto del 2017.

Verona Napoli, le due squadre in campo: le formazioni

Verona e Napoli si giocano dunque stasera una parte importante delle loro ambizioni in questo campionato di calcio. Queste le probabili formazioni:

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Badu, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine.. ALL.: Juric.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Allan, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne. ALL.: Gattuso.