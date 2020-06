Valladolid Getafe LaLiga Santander: streaming formazioni diretta

La partita tra Valladolid e Getafe è valida per la giornata 31 di LaLiga Santander: streaming in diretta e in tv, dove vederla, Dazn e formazioni.

Si gioca alle 19.30 di oggi martedì 23 giugno 2020 una partita di calcio internazionale molto interessante tra Valladolid e Getafe, valida per la 31esima giornata di LaLiga Santander, massima divisione del campionato di calcio spagnolo.

Leggi anche –> Final Eight Champions League | focolaio a Lisbona | Uefa preoccupata

La partita sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn. Di fronte due squadre che hanno sicuramente ambizioni diverse coi padroni di casa alla ricerca di punti per una salvezza tranquilla e gli ospiti che non nascondono l’ambizione di una nuova qualificazione alle coppe europee.

Leggi anche –> Lorenzo Insigne fa felice un tifoso: il gesto virale dell’attaccante – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Valladolid Getafe: come vederla in streaming e in diretta tv

Questo pomeriggio dunque vedremo all’opera il Getafe, la squadra che in Europa League dovrà affrontare l’Inter nell’ottavo di finale annullato per il Coronavirus e riprogrammato ad agosto. La partita di questa sera è solo su Dazn. Attiva ora DAZN e goditi anche lo spettacolo del grande calcio internazionale. Guarda tutta LaLiga Santander a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi.

Scopri lo sport live e on demand su DAZN. Clicca qui per attivare il tuo abbonamento

Le due squadre non hanno brillato nell’ultima uscita, i padroni di casa perdendo di misura contro l’Atletico Madrid, gli ospiti non andando oltre il pareggio per uno a uno contro il Getafe. Oggi pomeriggio tenteranno dunque di dare il massimo per vincere.

Valladolid Getafe in diretta: le formazioni di stasera

Queste dovrebbero essere le scelte fatte dai due allenatori per la partita di questa sera:

Valladolid (4-4-2): Masip; Porro, Kiko Olivas, Salisu, Garcia; Antonito, San Emeterio, Joaquin, Hervias; Unal, Sergi Guardiola.

Getafe (4-4-2): Soria; Suarez, Djené, Etxeita, Olivera; Etebo, Arambarri, Timor, Cucurella; Molina, Mata.