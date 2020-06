Torino, cameriera accoltella gestore del bar: “Voleva sesso per assumermi”

E’ successo in via San Donato: la ragazza, 26 anni, è stata arrestata dai Carabinieri, mentre il proprietario del bar nega tutto.

Ha accoltellato all’addome e a un braccio il titolare di un bar in via San Donato 82, a Torino, dove aveva iniziato a lavorare come cameriera in prova. La ragazza, 26 anni, di origine russa, è stata arrestata dai Carabinieri poco prima delle 14.

“Quell’uomo ci ha provato con me in cambio del lavoro” ha raccontato la giovane ai militari, spiegando di essere stata oggetto di esplicite quanti pesanti avances sessuali. Lui, 49 anni, è ora ricoverato in ospedale e nega ogni accusa: “Si è inventata tutto”.

La (presunta) proposta indecente del proprietario del bar

La 26enne aspirante cameriera si era presentata questa mattina nel bar, riaperto giovedì scorso con un nuovo proprietario, dove aveva iniziato un periodo di lavoro in prova. Ha chiesto di poter parlare un attimo con il titolare e, quando se l’è trovato di fronte, ha tirato fuori un coltello e uno spray al peperoncino. Dopo averlo stordito con lo spray, lo ha aggredito con il coltello ferendolo all’addome e a un braccio.

Il titolare del bar è stato poi soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ospedale. Secondo quanto si è appreso finora, è ferito in modo grave, ma non sarebbe in pericolo di vita. La ragazza, invece, è stata arrestata dal nucleo radiomobile dei Carabinieri e dovrà ora rispondere del suo gesto nelle sedi opportune.

