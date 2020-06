Terremoto, forte scossa sul Monte Bianco: paura in Val d’Aosta

Una scossa d’intensità medio alta con epicentro in Alta Savoia è stata avvertita indistintamente in tutta la Valle d’Aosta.

Risveglio brusco per i cittadini della Valle d’Aosta questa mattina. Intorno alle 8:25 di questa mattina, infatti, si è verificata una intensa scossa di terremoto con epicentro sul monte bianco, più precisamente in Alta Savoia (Francia), al confine con l’Italia e la Svizzera. La magnitudo della scossa è stata di 3.4 sulla scala Richter, mentre la profondità di soli 10 chilometri.

Proprio l’origine superficiale del sisma ha fatto sì che la scossa venisse avvertita in tutte le zone limitrofe. Segnalazioni del terremoto sono infatti giunte dalla Francia, dalla Svizzera e da tutta la Valle d’Aosta. Per fortuna, nonostante la paura, sembra che il sisma non abbia causato danni a persone o edifici. Al momento, infatti, i Vigili del Fuoco non hanno risposto ad alcuna chiamata d’emergenza e non sono stati riportati danni gravi alle strutture.

