Addio a Steve Bing, importante produttore di Hollywood legato in passato a Liz Hurley. Il suo decesso avvenuto in circostanze terribile è ritenuto sospetto.

È morto Steve Bing, noto produttore cinematografico. E la sua scomparsa è legata a circostanze drammatiche. Infatti l’uomo si è lanciato da un grattacielo di Los Angeles. Proprio nel palazzo altissimo dove abitava al 27° piano. Il suicidio in realtà non è confermato ma viene ritenuto come altamente probabile.

LEGGI ANCHE –> Stefania Sandrelli, l’attrice confessa: “Ho bisogno di lavorare” – VIDEO

Al di là dell’ambito lavorativo, si era parlato di Steve Bing per una love story con l’attrice Elizabeth Hurley. La polizia della città californiana ha aperto una inchiesta ufficiale in merito a quanto successo, nel lussuosissimo Ten Thiusand posto tra le rinomate località di Century City e Beverly Hills. L’uomo aveva un patrimonio stimato in 600 milioni di dollari legato ad una consistente eredità immobiliare della quale beneficio il giorno in cui compì 18 anni. Nonostante ciò, si volle dare al mondo dello spettacolo dando libero sfogo al proprio estro creativo. Difatti ha lavorato a film di Hollywood molto noti come ‘Prendi i Soldi e Salta’ e ‘La Vendetta di Carter’, interpretato nel 2000 da Sylvester Stallone.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Chi l’ha visto? Federica Sciarelli non ci sta e attacca: “Sono arrabbiata”

Steve Bing, la sua morte è ritenuta sospetta: probabile il suicidio

Nel suo passato non mancano episodi controversi come quelli della frequentazione di un giro di squillo di alto bordo legato proprio ad ambienti hollywodiani. E la richiesta di alcuni test di paternità a suo carico. Proprio Liz Hurley agì così nei confronti di Steve Bing per cercare di dimostrare che fosse quest’ultimo il padre di suo figlio Damian. Tornando all’ambito lavorativo, Bing era anche socio in affari di Travis Barker, storico batterista della band rock punk dei Blink 182. I due avevano aperto anni fa il ‘Crossroads’, un ristorante vegano di Los Angeles molto frequentato. Inoltre era anche amico personale dell’ex presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton, e fervente sostenitore del Partito Democratico.

LEGGI ANCHE –> TikTok, forte iniziativa contro le fake news – VIDEO