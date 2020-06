Stefania Sandrelli, l’attrice confessa: “Ho bisogno di lavorare” – VIDEO

L’attrice Stefania Sandrelli in un’intervista di qualche settimana fa a ‘Repubblica’ confessa: “Ho bisogno di lavorare, non ho molti risparmi”.

A 74 anni compiuti da qualche giorno, l’attrice Stefania Sandrelli è ancora molto amata dal pubblico. Vincitrice di 4 David di Donatello, dei quali uno alla carriera, e di 6 Nastri d’Argento, ha rivelato di aver bisogno di lavorare.

Leggi anche –> Chi è Stefania Sandrelli: età, carriera, amori e vita privata

Ha infatti spiegato qualche tempo fa in un’intervista a ‘Repubblica’: “Ho bisogno di lavorare per vivere. Per carità, non mi lamento, c’è chi ha più bisogno. Ma non sono una adolescente, ho appena perso tre lavori. Ho due, ma proprio due risparmi per la vecchiaia, ancora lontana”.

Leggi anche –> Amanda Sandrelli, l’emozione al telefono con mamma Stefania

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’intervista a Stefania Sandrelli: cosa ha detto

L’attrice lamenta in particolare di voler mantenere la propria indipendenza e la propria casa, che definisce “la mia tana”: “Non vorrei dover bussare ai miei figli, sono sempre stata autonoma, amo mettere le buste con i soldini per i nipoti. Vorrei la tranquillità di una vita piacevole, con piccole gioie”.

A proposito di figli, il lockdown Coronavirus ha costretto anche lei alla lontananza dagli affetti: “Vorrei vedere la mia famiglia ma è dura perché so che non potrei abbracciarli, baciarli. Ecco, mi spiace che ora piango, ma non sono tristissima, è solo commozione. Prego perché trovino una cura”. La voglia di fare cinema resta comunque intatta: “Dopo cento film la mia passione per il cinema è rimasta intatta”.