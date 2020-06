Stasera in tv – Fuori dal coro, le anticipazioni del 23 giugno

Imperdibile nuova puntata di Fuori dal coro, in onda su Rete4 in prima serata oggi, martedì 23 giugno: ecco le anticipazioni

Appuntamento da non perdere questa sera, martedì 23 giugno, con una nuova puntata di Fuori dal Coro in onda su Rete4 in prima serata. Il conduttore Mario Giordano intervisterà ancora una volta il leader di Italia Viva Matteo Renzi per discutere dei temi attuali, che vanno dagli Stati Generali fino ad arrivare alla crisi economica post-Coronavirus. Successivamente ci saranno numerosi servizi con una specifica inchiesta sulla sicurezza previdenziale dopo che l’Inps ha presentato nel bilancio un buco da oltre 35 miliardi. Poi ci sarà un racconto per quanto riguarda il clan Casamonica e al loro strapotere: tra usure e intimidazioni, dopo la recente operazione che ha portato a nuovi arresti e a maxi-sequestri.

Stasera in tv – Fuori dal coro, le curiosità

In collegamento ci sarà anche il prezioso contributo del Professor Massimo Galli, che cercherà di far capire agli italiani ciò che succederà in estate per i possibili rischi della seconda ondata di cui molti parlano. Infine, si parlerà dei milioni di euro che girano intorno al business dell’accoglienza, con l’inchiesta della Procura di Bergamo sulle probabili irregolarità commesse nella gestione dei fondi destinati ai migranti: al centro dell’indagine ci sono due sacerdoti e uno storico direttore della Caritas. Infine, tra gli ospiti della serata, ci saranno Nicola Porro, Vittorio Feltri e Iva Zanicchi. Appuntamento da non perdere questa sera, martedì 23 giugno, con una nuova puntata di Fuori Dal Coro.