Stasera in tv film – Vittoria e Abdul: trama, trailer e cast del film di oggi

Il film Vittoria e Abdul, da una storia vera, racconta dell’amicizia tra la Regina e il suo segretario indiano Abdul Karim: trama, cast e trailer del film di oggi, 23 giugno

La pellicola che andrà in onda oggi, 23 giugno, su Canale 5 alle ore 21.20, si intitola Vittoria e Abdul ed è un film biografico tratto dall’omonimo libro di Shrabani Basu.

Scopriamo insieme la trama della film.

La Regina Vittoria e Abdul, la storia vera

Nel 1887, in occasione del Giubileo d’Oro, Abdul Karim viene inviato dalle colonie indiane per omaggiare la Regina Vittoria di un’antica moneta. Quando la sovrana incontra il messo rimane subito affascinata dalla sua profondità di spirito, tanto da invitarlo a rimanere a corte. In breve tempo il ragazzo diventa il confidente della donna che, grazie a lui, inizia a smettere di sentirsi irrimediabilmente sola. Da valletto personale, Abdul viene insignito della nomina di Monshi, ossia maestro. Il giovane inizia a insegnare alla regina la lingua e la cultura urdu e il Corano. Abdul porta a Windsor anche sua moglie e sua suocera e si stabilisce in un cottage poco distante dalla dimora regale. Tutti questi cambiamenti, ovviamente, non vengono visti di buon occhio dalla corte e, in particolar modo, dal principe e dal Primo Ministro, i quali iniziano a tramare per strappare la regina dall’influenza del giovane indiano.

Vittoria e Abdul, cast:

Judi Dench (Regina Vittoria)

Ali Fazal (Abdul Karim)

Eddie Izzard (Bertie, Principe di Galles)

Tim Pigott-Smith (Sir Henry Ponsonby)

Paul Higgins (Dott. James Reid)

Adeel Akhtar (Mohammed)

Simon Callow (Giacomo Puccini)

Olivia Williams (Jane Spencer)

Michael Gambon (Lord Salisbury)

Julian Wadham (Alick Yorke)

Fenella Woolgar (Sig.na Phipps)

Simon Paisley Day (Sig. Tyler)

Robin Soans (Arthur Bigge)

John Stahl (Ghillie)

Ruth McCabe (Sig.ra Tuck)

Jonathan Harden (Kaiser Guglielmo II)

Sukh Ojla (Sig.ra Karim)

Kemaal Deen-Ellis (Ahmed)

Amani Zardoe (Principessa Helena)

Sophie Trott (Regina di Grecia)

Penny Ryder (Granduchessa Sophie)

