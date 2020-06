Stasera in tv film – Il crimine non va in pensione: trailer, cast e trama

Stasera in tv film – Il crimine non va in pensione: trailer,...

Il crimine non va in pensione, film del 2017, è una commedia diretta da a Fabio Fulco: le anticipazioni sulla pellicola in onda oggi, 23 giugno

Il film che andrà in onda oggi, 23 giugno, su Rai 1 alle ore 21.20, si intitola Il crimine non va in pensione ed è una commedia diretta dal regista Fabio Fulco.

Scopriamo insieme la trama della pellicola.

Trama del film

Nel centro anziani La Serenissima, gli ospiti trascorrono giorni che sembrano ripetersi tutti uguali. La monotona routine viene spezzata, però, dal ricovero in ospedale di Edda, una delle donne anziane ospite del centro. La signora si sente male dopo essersi resa conto di aver dilapidato tutti i suoi risparmi in una scommessa non andata a buon fine. I suoi compagni vengono a sapere che l’azzardo era stato dettato dal desiderio di Edda di aiutare la figlia, in grave difficoltà economica. Per risolvere la situazione un gruppo di anziani amici di Edda decide di organizzare una rapina al Bingo Avana. Il luogo è ben conosciuto dalla maldestra banda che, in virtù della propria esperienza, organizza un piano sicura di riuscire nell’intento.

La banda

Sotto il comando dall’ex generale Alfio, Sasà, Donato, Romeo, Ersilia, Michele, Maria e Teresa si uniscono per portare a termine un’impresa che sembrerebbe impossibile data la loro età. Ovviamente, nulla andrà come previsto (ma le risate sono assicurate).

Il crimine non va in pensione, cast del film

Stefania Sandrelli (Maria)

Ivano Marescotti (Michele)

Gianfranco D’Angelo (Cesare)

Fabio Fulco (Salvatore)

Franco Nero (Primario)

Orso Maria Guerrini (Alfio)

Maurizio Mattioli (Barabba)

Giacomo Piperno (Romeo)

Rosaria D’Urso (Teresa)

Aldo Leonardi (Ernesto)

Salvatore Misticone (Donato)

Silvana Bosi (Edda)

Gisella Sofio (Ersilia)

