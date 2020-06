Stasera in tv – Cartabianca: ospiti e anticipazioni di oggi, 23 giugno

Cartabianca di Bianca Berlinguer si occuperà dell’emergenza Coronavirus, con un particolare sguardo sulla crisi economica e sul futuro del nostro Paese

Oggi, 16 giugno, Bianca Berlinguer con Cartabianca si occuperà di dare un quadro generale dell’emergenza legata all’epidemia di Covid-19, soprattutto in relazione alle sue conseguenze sull’economia.

“Mentre in Cina ricominciano i contagi, nel nostro Paese a che punto siamo nella battaglia contro il Coronavirus?”, si domanda la trasmissione.

Il programma inizierà alle ore 21.20 su Rai 3.

Scopriamo insieme tutte le anticipazioni sulla messa in onda di stasera.

Cartabianca, ospiti di stasera e reportage

Ci aspetta un’estate più tranquilla oppure il Covid-19 resta una grave minaccia e sarebbe un errore abbandonare le misure di sicurezza? Intanto la prima preoccupazione degli italiani resta la crisi economica che richiede interventi rapidi e concreti.”

L’anteprima di Cartabianca dichiara a chiare lettere l’intento della trasmissione: stabilire, per quanto possibile, se sia il caso di fare un passo avanti e continuare la nostra vita, ovviamente con determinate accortezze, o se sia il caso di farne uno indietro per non acuire gli effetti della crisi economico – sanitaria che ancora siamo vivendo.

La Fase 2 ha rappresentato l’inizio della “convivenza con virus”, tuttavia non tutto sembra essere andato come previsto.

Il numero dei contagi continua scendere, tuttavia la situazione economica del nostro Paese non sembra dare segni di ripresa.

Le aziende e i liberi professionisti hanno ripreso la propria attività, ma la produttività è stata segnata da una ripartenza lenta e preoccupata. Anche le troppe incognite sulla stagione estiva rimangono a gravare sulla situazione.

