Spal Cagliari Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Spal e Cagliari è valido per la giornata 27 della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca oggi martedì 23 giugno 2020, alle ore 19.30, il match tra Spal e Cagliari, match valido per la 27esima giornata della Serie A TIM, che dunque è ripresa dopo la lunga sosta legata al lockdown Coronavirus.

La formazione di casa, allenata da Gigi Di Biagio, è penultima in classifica e ha bisogno di punti come il pane per risalire la china, gli ospiti allenati da Zenga arrivano da quattro sconfitte consecutive e sono indietreggiati molto dopo un bell’inizio di campionato.

Spal Cagliari: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Il match che si gioca questo pomeriggio allo stadio Mazza di Ferrara viene trasmesso in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A e Canale 252. In caso non foste in casa, potete seguire la sfida attesissima di stasera anche su SkyGo e su NowTv in streaming per gli abbonati al servizio. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

Sono sette appena i precedenti tra le due squadre tra serie A e serie B, con appena una vittoria per la formazione ospite. Il primo incontro nel massimo campionato risale alla stagione 1965-1966 e sulla panchina della Spal sedeva Francesco Petagna, nonno dell’attuale bomber ferrarese.

Spal Cagliari, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

Queste le formazioni di oggi allo stadio Paolo Mazza di Ferrara:

SPAL (4-3-3): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Valoti, Valdifiori, Missiroli; Strefezza, Petagna, Fares. ALL: Di Biagio.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Pisacane, Klavan, Walukiewicz; Mattiello, Nandez, Birsa, Rog, Pellegrini; Joao Pedro, Simeone. ALL: Zenga.