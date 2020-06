Roberto Bolle, weekend hot a Venezia: ecco chi è il compagno

L’étoile Roberto Bolle si è concesso un weekend a Venezia tutto all’insegna di tenerezze e coccole con un compagno di viaggio per il quale sembra essersi preso una bella “cotta”.

Giovani, belli, vincenti: Roberto Bolle, il Signore della Danza in Italia (e non solo), e Daniel Lee, direttore creativo della griffe Bottega Veneta, sembrano quasi troppo perfetti per essere veri. Ma sono proprio loro due aitanti ragazzoni paparazzati da Chi, che nell’ultimo numero in edicola ritrae entrambi in atteggiamenti assai affettuosi …e inequivocabili.

I due hanno trascorso di recente un weekend da sogno nella magica atmosfera della Laguna. Dopo una romantica sosta al Canal Grande, Roberto e Daniel hanno esplorato le isole di Torcello, Murano e Burano, pernottando poi in uno degli hotel più esclusivi del posto, l’Aman Venice di Palazzo Papadopoli.

Roberto Bolle ha finalmente trovato l’anima gemella?

Dopo la gita nelle isole veneziane, Roberto Bolle e Daniel Lee si sono fermati a pranzo alla Trattoria Al Gatto Nero, che ha ovviamente riservato loro tutti gli omaggi e gli onori della casa, per poi riprendere il viaggio verso le splendide calli del capoluogo veneto, proprio come una coppia di innamorati.

Strada facendo, Bolle e il suo amico sono apparsi molto in sintonia, tenendosi a addirittura braccetto. E dopo aver preso il taxiboat per tornare in hotel, si sono lasciati andare ancor di più, sciogliendosi in un tenerissimo abbraccio (a quanto pare culminato in un bacio in bocca). Se son rose…

EDS