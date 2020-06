Riesumazione delle salme | in 18 morti in casa per anziani a...

La Procura dispone l’immediata riesumazione delle salme di 18 anziani pazienti morti in una casa di riposo emiliana. Tra gli indagati anche il parroco.

La Procura di Reggio Emilia ha disposto per la riesumazione delle salme di 18 anziani il cui decesso è da attribuire al covid. Tutti loro erano ospiti della casa di carità ‘San Giuseppe’ che sorge a Montecchio Emilia. Località tra le più colpite dalla pandemia nell’entroterra della città emiliana.

La Procura ha ordinato lo svolgimento di esami autoptici su tutti i corpi riesumati. Contestualmente il pm Piera Giannusa ha predisposto l’iscrizione di cinque persone nel registro degli indagati. Per tutti loro sono due le ipotesi di reato contestate e riguardano rispettivamente le accuse di omicidio colposo e delitto colposo contro la salute pubblica. Tra queste persone sorprende pure la presenza del parroco di Montecchio Emilia, il 60enne don Angelo Orlandini. Poi ci sono il direttore della casa di carità ‘San Giuseppe’, di un medico, un dirigenze e del responsabile del servizio di protezione e di prevenzione.

Riesumazione delle salme, tra i morti c’è anche il vescovo emerito di Reggio Emilia

Tutti e cinque gli imputati si dichiarano del tutto estranei ai fatt loro contestati. L’accusa li vede responsabili per il ricovero di un uomo anziano, portato alla casa di carità dall’ospedale di Montecchio. Il tutto senza che nessuno si sia accorto del covid che gli circolava in corpo. Questo avrebbe portato al sorgere di un focolaio all’interno della struttura. E la magistratura intende capire se possano esserci i presupposti per pensare a possibili negligenze o sottovalutazioni del pericolo. A condurre le indagini sono i Nas di stanza a Parma. La riesumazione delle salme riguarda anche il cadavere di monsignor Giovanni Gibertini, vescovo emerito di Reggio Emilia. Da valutare la posizione del parroco di Montecchio in merito ai fatti contestati.

