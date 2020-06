Pesce contaminato, l’allarme: “Ritiro immediato”. Ecco cosa contiene

Dopo la segnalazione della presenza di pesce contaminato, le autorità competenti sono intervenute per fermare la diffusione del prodotto importato in Italia.

Un altro prodotto alimentare contaminato e, dunque, ritirato dal mercato. E’ di assoluto rilievo la notizia riferita dal RASFF: il Sistema di Allerta Rapida Europeo per la Sicurezza di Alimenti e Mangimi ha portato all’attenzione delle autorità italiane la presenza di pesce contenente una sostanza potenzialmente molto pericolosa. Si tratta di tonno qualità pinne gialle surgelato di produzione estera, ma importato e commercializzato (anche) in Italia.

Tracce di istamina nel pesce importato in Italia

Alla dogana le autorità italiane hanno ricevuto la segnalazione che il tonno surgelato in questione presenta al suo interno delle tracce di istamina, una molecola organica che può causare intolleranze e relative reazioni allergiche o di altra natura. Il prodotto ittico cui sono stati apposti i sigilli proviene dall’India. Onde evitare che tale merce finisca sugli scaffali dei nostri supermercati, il RASFF ha provveduto a inoltrare una serie di notifiche ai diversi Paesi membri dell’Unione europea. Mai come in questo momento è opportuno prestare la massima attenzione a ciò che compriamo e mangiamo.

