Patrick Pugliese: chi è la fidanzata Sara Nanna, curiosità e vita privata

Chi è Sara Nanna, la fidanzata dell’ex concorrente del Grande Fratello, Patrick Ray Pugliese: curiosità e vita privata della giovane pugliese.

Dopo aver partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello, chiudendo al secondo posto, Patrick Ray Pugliese è tornato a far parlare di sé come concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Fidanzato con una modella americana Holly prima della sua partecipazione al Grande Fratello nel 2004, ha poi avuto una lunga relazione con Martina Pascutti.

Nel 2013 nasce il figlio Leone, ma dopo cinque anni, nel 2016 la loro storia d’amore finisce. Attualmente, l’ex gieffino è fidanzato con Sara Nanna, una giovane donna di Gravina di Puglia, in provincia di Bari.

Cosa sapere su Sara Nanna, fidanzata di Patrick Pugliese

Nata il 22 febbraio del 1990, sotto il segno zodiacale dei Pesci, Sara Nanna è diplomata al Liceo indirizzo socio-psico-pedagogico. Di lei si hanno poche informazioni e non è nota nel mondo dello spettacolo. Si sa che lei e l’ex gieffino stanno insieme dal 2017 e che la loro storia d’amore è nata dopo una brutta caduta di Patrick Ray Pugliese in un ristorante e ben quattro mesi di successivo corteggiamento.

L’episodio è stato rivelato in una trasmissione televisiva dai diretti interessati. Nonostante il poco presenzialismo in televisione, Sara Nanna è comunque seguita da quasi 20mila follower su Instagram ed è attiva in genere sui diversi social. La coppia convive felicemente a Milano. Nonostante i 13 anni di differenza, i due si trovano molto bene insieme. “Lei non ha velleità di stare davanti alle telecamere, e dopo alcune esperienze andate male, questo mi rassicurava”, ha dichiarato in un’intervista Patrick Ray Pugliese.