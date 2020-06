Episodio controverso quello avvenuto in provincia di Parma, con un uomo che muore durante l’arresto. I parenti della vittima protestano contro la Stradale.

La Polizia Stradale ha fermato un uomo, il 63enne Antonio Marotta, a Fidenza, nota località in provincia di Parma. Purtroppo però avviene un qualcosa di tanto imprevisto quanto drammatico, con l’uomo che muore durante l’arresto. Il tutto è avvenuto nella serata di lunedì 22 giugno.

Adesso indaga la Procura di Parma, che ha aperto ufficialmente una inchiesta. La famiglia di Marotta sostiene invece con forza che il tutto sia da attribuire alla eccessiva violenza mostrata da parte delle forze dell’ordine. “Lo hanno ammanettato con la forza, immobilizzandolo in maniera violenta. Questo è un abuso di potere proprio come quanto accaduto negli Stati Uniti con George Floyd”. La vittima era originaria di Salerno e dopo la scomparsa della moglie era andato ad abitare in Emilia dove si trova da tempo sua figlia, che ha un lavoro stabile e ha messo su famiglia. Lui poteva anche passare molto tempo con i suoi nipotini. Il genero della vittima protesta all’Ansa. “Quel che è accaduto è inspiegabile. Gli agenti lo hanno immobilizzato ed ammanettato con la forza, fino a soffocarlo una volta costretto a terra”.

Muore durante l’arresto, la ricostruzione della Questura

Non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto. Risulterebbe che la Stradale abbia fermato Marotta per un normale controllo. In passato l’uomo era stato sorpreso al volante senza cintura di sicurezza per più volte. Durante la compilazione del verbale il 63enne si sarebbe scagliato con rabbia contro gli agenti, spingendoli via. E come riporta la Questura di Parma, i poliziotti lo hanno immobilizzato a terra. Appena visto che era diventato pallido però hanno provveduto a chiamare i soccorsi. Il 118 ha fornito loro via telefono le procedure da seguire, ma tutto è risultato inutile ed i tentativi di rianimare Marotta non sono serviti a niente. Al momento comunque non ci sarebbe alcun indagato ufficiale per quanto accaduto.