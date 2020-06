Levante Atletico Madrid LaLiga Santander: streaming formazioni diretta

La partita tra Levante e Atletico Madrid è valida per la giornata 31 di LaLiga Santander: streaming in diretta e in tv, dove vederla, Dazn e formazioni.

La partita sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn. Di fronte due squadre che hanno sicuramente ambizioni diverse coi padroni di casa che occupano una tranquilla posizione di classifica e gli ospiti che contendono la terza posizione in classifica al Siviglia.

Levante Atletico Madrid: come vederla in streaming e in diretta tv

Questo pomeriggio dunque gli ospiti puntano a vincere per non perdere terreno dalla diretta rivale per la qualificazione in Champions League. La partita di questa sera è solo su Dazn.



Vedremo dunque chi avrà la meglio stasera, tra due squadre che dalla ripresa del campionato dopo il lockdown legato al Coronavirus non hanno mai perso: 2 pareggi e una vittoria per la squadra di casa, un pareggio e 2 vittorie per gli uomini di Diego Simeone.

Levante Atletico Madrid in diretta: le formazioni di stasera

Queste dovrebbero essere le scelte fatte dai due allenatori per la partita di questa sera:

LEVANTE (4-4-2): Aitor Fernandez; Toño Garcia, Postigo, Rúben Vezo, Miramón; Vukcevic, Campaña, Bardhi, Rochina; Morales, Roger Martí.

ATLETICO MADRID (4-3-2-1): Oblak; Arias, Savic, Hermoso, Lodi; Saul Niguez, Thomas Partey, Llorente; Koke, Joao Felix; Diego Costa.