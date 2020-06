Terribile incidente sull’A24: un morto e due feriti gravi

Lo scontro mortale ha visto coinvolti un’automobile e un mezzo pesante sull’A24, in direzione Teramo. E’ stato chiuso il tratto tra Assergi e Colledara.

Un nuovo gravissimo incidente si è verificato nel pomeriggio sull’A24, poco dopo l’uscita del Traforo del Gran Sasso, direzione Teramo. Lo scontro, violentissimo, ha visto coinvolti un’automobile e un mezzo pesante. Il bilancio è di un morto e due feriti gravi.

Leggi anche –> Star Instagram muore in un incidente motociclistico: Anastasia aveva 18 anni

Leggi anche –> Alex Zanardi incidente | polemiche per la presenza di diversi vigili

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La dinamica dell’ennesimo incidente mortale

È tuttora in corso la ricostruzione della dinamica del sinistro. L’unica cosa certa è che un’Audi Q5, con a bordo una coppia, si è scontrata frontalmente con autoarticolato Volvo che percorreva la carreggiata in direzione Teramo, e il conducente dell’Audi è deceduto. Sul posto si è reso necessario l’intervento della personale della Polizia autostradale, dei Vigili del Fuoco e del 118. Uno dei due feriti, come detto in gravi condizioni, è stato trasferito a Teramo in elisoccorso.

Nel frattempo è stato chiuso il tratto tra Assergi e San Gabriele-Colledara: per chi proviene da Roma l’uscita obbligatoria è Assergi, per chi proviene da Teramo è Colledara. Il traffico è rimasto paralizzato per oltre un’ora, con tutti i disagi per gli automobilisti che è facile immaginare.

Leggi anche –> Terribile incidente in Canada: una famiglia italiana distrutta

EDS