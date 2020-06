Genoa Parma Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Genoa e Parma è valido per la giornata 27 della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca martedì 23 giugno 2020, alle ore 21.45, il match della 27esima giornata di Serie A TIM tra Genoa e Parma, due squadre che tornano in campo dopo il lockdown per il Coronavirus con aspirazioni diverse. La partita sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn.

I padroni di casa, prima della lunga sosta, avevano vinto l’ultima partita giocata, ma sono in una posizione davvero scomoda di classifica, ovvero terzultimi a pari merito col Lecce; gli ospiti da parte loro sono in una posizione molto più tranquilla in graduatoria.

Genoa Parma: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Il match che si gioca alle 21.45 del 23 giugno 2020 allo stadio Luigi Ferraris di Genoa è su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky. Segui live Genoa e Parma su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese. Con DAZN vedi anche la Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND: abbonati subito! DAZN trasmette anche tre partite settimanali della serie A oltre alla serie BKT e al grande calcio internazionale.

La partita è visibile anche in televisione: basta collegarsi invece al canale 209 di Sky, se avete attivato il servizio congiunto Sky-DAZN. Sono tredici in tutto i confronti in serie A a Marassi tra queste due squadre, tutti nell’arco degli ultimi trent’anni. Il bilancio dice 6 vittorie rossoblù, 5 pareggi e 2 successi degli emiliani.

Genoa Parma, le due squadre in campo: le formazioni

Genoa e Parma si giocano dunque stasera una parte importante delle loro ambizioni in questo campionato di calcio. Queste le probabili formazioni:

GENOA (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Behrami, Schone, Sturaro, Criscito; Pandev, Favilli.