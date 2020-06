Filippo Magnini e Giorgia Palmas, prima ecografia: svelato il sesso sui social

Filippo Magnini e Giorgia Palmas mostrano la prima ecografia del loro bambino e svelano anche il sesso del nascituro sui social.

La storia d’amore tra Filippo Magnini e Giorgia Palmas è stata come un fuoco che divampa. I due si sono conosciuti ad una cena tra amici e poco dopo hanno cominciato a frequentarsi. Il feeling è stato immediato, non solo per l’attrazione reciproca che provavano, ma anche per la sintonia in ogni aspetto della vita. L’ex nuotatore non ha mai nascosto che Giorgia era la sua donna ideale e che con lei aveva intenzione di creare una famiglia. Famiglia che l’ex letterina desidera sin da quando era ragazza e che ha provato a creare con l’ex calciatore Bombardini, dal quale ha avuto la prima figlia Sofia.

Leggi anche ->Filippo Magnini e Giorgia Palmas annunciano: “Saremo genitori”

A gennaio la coppia aveva annunciato nello studio di verissimo che era stata fissata la data delle nozze. Lo sposalizio si doveva tenere a marzo, ma l’emergenza covid li ha costretti a rivedere i piani e rimandare le nozze. Tuttavia a maggio è giunta una nuova lieta notizia: Giorgia Palmas ha annunciato la gravidanza. Un annuncio a sorpresa che ha reso felici tutti i loro fan.

Leggi anche -> Filippo Magnini e Giorgia Palmas sposi: arriva l’annuncio

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Giorgia Palmas e Filippo Magnini mostrano la prima ecografia e svelano il sesso del nascituro

I primi ad essere al settimo cielo per la prossima nascita sono proprio loro. Nelle scorse ore Filippo Magnini (che non nasconde la propria voglia di abbracciare il nascituro) ha condiviso la prima ecografia, commentando in questo modo: “Non vedo l’ora di conoscerti. Mia principessina. Già ti amo”. Post al quale Giorgia ha risposto con un semplice quanto eloquente: “Amore infinito”. Il primo commento, però, è stato quello di Melissa Satta, cugina di Giorgia, che scherzosamente ha scritto: “Ha il profilo della Satta”.