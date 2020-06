Fabrizio Corona spaventa i fan: “Sono veramente stanco”

Fabrizio Corona commenta con una certa amarezza le motivazioni della sentenza con cui la Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza impugnata contro di lui.

Sono uscite le motivazioni della sentenza con cui la Corte di Cassazione ha annullato, con rinvio a una nuova valutazione dei giudici della Sorveglianza, il provvedimento con cui i magistrati milanesi avevano stabilito che Fabrizio Corona avrebbe dovuto scontare in carcere di nuovo 9 mesi che aveva già scontato in affidamento terapeutico, tra febbraio e novembre 2018. E Fabrizio Corona non si è ovviamente astenuto dal commentarle.

Lo sfogo di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona scrive su Instagram a caratteri maiuscoli, come a voler urlare tutta la sua sofferenza: “MOTIVAZIONE DELLA CASSAZIONE.ANNULLAMENTO DELL’ANNULLAMENTO.SONO VERAMENTE STANCO.PUNTO.NON POSSO DIRE ALTRO”. Il Tribunale di Sorveglianza – si legge nell’immagine pubblicata dall’ex Re dei Paparazzi – “non poteva dare per pacifica la commissione dei reati di omessa dichiarazione e di violazione delle pene accessorie, ma poteva procedere alla disamina degli elementi di fatto”… “di ciò non vi è traccia nel provvedimento impugnato”, che va dunque annullato per “omessa motivazione su un punto decisivo”. E giù like, condivisioni e commenti “solidali” da parte dei suoi numerosissimi followers…

Visualizza questo post su Instagram MOTIVAZIONE DELLA CASSAZIONE.ANNULLAMENTO DELL’ANNULLAMENTO.SONO VERAMENTE STANCO.PUNTO.NON POSSO DIRE ALTRO. Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal) in data: 23 Giu 2020 alle ore 11:21 PDT

